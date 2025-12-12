Тишковец: небольшой снежный покров сформируется в Москве вечером в пятницу

В пятницу днем в Москве пройдут дожди при плюсовой температуре. Вечером ожидается снежная метель, благодаря которой сформируется небольшой снежный покров высотой 1-2 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Утром в мегаполисе было 5 градусов тепла, что на 13 градусов выше климатической нормы. Прошли небольшие дожди, а после обеда начал прорываться холодный атмосферный фронт. Он сопровождается ливневыми осадками. В 15-16 часов они перейдут в мокрый снег. Днем температура оставит от 0 до плюс 3 градусов.

После 17 часов столбики термометров поползут вниз — до минус 1 — минус 4 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что температура составляет минус 8 — минус 11 градусов.

После наступления сумерек на столицу обрушится метель с кратковременным ухудшением видимости до 400-1000 метров. Появится снежный покров высотой 1-2 см. На дорогах образуется гололедица. Порывы ветра вечером и до середины субботы составят 15-17 м/сек. Атмосферное давление будет 743 мм рт. ст.

В выходные ночью ударят морозы: температура будет от минус 4 до минус 9 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 2 — минус 7 градусов.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на 12–13 декабря. Это связано с гололедицей, сильным ветром и налипанием мокрого снега.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.