Тишковец: метеорологическая осень придет в Центральную Россию на будущей неделе

Эти выходные будут последними теплыми в сентябре, на будущей неделе в Центральную Россию придет метеорологическая осень, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в понедельник и вторник на предстоящей неделе погода в Центральной России все еще будет находиться во власти малооблачного антициклона, ночные температуры ожидаются до плюс 7 — плюс 10 градусов, а днем — до плюс 19 — плюс 22.

«В среду в теплом секторе циклона облаков в небе станет больше, но до дождей дело дойдет только в западных районах Подмосковья. Под утро плюс 10 — плюс 13, днем не выше плюс 20», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в Центральной России в четверг ночью будет без осадков, термометры покажут плюс 9 — плюс 12 градусов, а днем — облачная с прояснениями погода с кратковременным дождем, температура поднимется до плюс 15 — плюс 18.

Как добавил специалист, в ночь на пятницу в регионе осадки маловероятны, температура ожидается плюс 7 — плюс 10 градусов, днем может пройти небольшой дождь, максимальная температура — от плюс 16 до плюс 19.

Тишковец уточнил, что будни на следующей неделе будут постепенной подготовкой к мягкой смене сезонов. А по-настоящему осенняя погода придет в регион в выходные. В субботу североатлантический циклон принесет фронтальные облака и проливные дожди. На метр столичных улиц может выпасть 22 литра дождя, или около 1/3 от сентябрьской нормы. Также прогнозируются штормовой ветер и понижение температуры. Ночью будет плюс 10 — плюс 13 градусов, днем с трудом термометры поднимутся до отметки плюс 16.

В воскресенье в тылу циклона ожидается еще более холодная погода. Ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 10 градусов, в середине дня — только плюс 11 — плюс 14.

Он рассказал, что в канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода в регионе примет статус метеорологической осени. Она уже с задержкой на 16 дней проведет смену сезонов.