Тишина и покой: арендаторам дач могут запретить слушать музыку без разрешения

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил обязать людей, арендующих дачи, брать разрешение на прослушивание музыки на участке и в доме у ближайших соседей, сообщает «Абзац» .

«Владелец, заключая с арендаторами договор, должен указать в документе, что им предоставляются все услуги за вашу плату, но включать громкую музыку вы сможете, только если у вас на руках есть письменное разрешение от соседей», — сказал спикер.

При этом он подчеркнул, что получать согласие нужно будет не от всех, а именно от владельцев прилегающих по периметру домов — не более 3-4 человек. Затем нужно будет вызвать участкового для проверки договора, которого власти должны мотивировать дополнительной оплатой.

В апреле 2025 года в Подмосковье и других регионах России начал действовать обновленный закон о тишине: в будни запрещено шуметь с 21:00 до 08:00.