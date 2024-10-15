Типичная осень: москвичам рассказали о погоде на неделю

14 октября в Москве выпал мокрый снег, что стало неожиданностью для многих жителей. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин подтвердил, что снегопад был кратковременным, и в ближайшие дни москвичей ожидает типичная осенняя погода, сообщает Life.ru .

Температура в Москве будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 2 градусов, что может привести к гололеду на дорогах.

«Снег будет идти в понедельник и вторник, ночью — дождь со снегом. Но этот снег не в зиму, он не будет лежать и растает уже в среду», — добавил эксперт.

К середине недели ветер изменится на северо-западный, а атмосферное давление временно повысится. Температура воздуха постепенно начнет приближаться к климатической норме, достигая 7 градусов тепла, а в выходные поднимется до плюс 7-13 градусов. Синоптики прогнозируют, что с 16 по 20 октября осадков не будет.

В конце октября и начале ноября москвичей могут вновь ожидать снегопады, а в целом октябрь будет сырым с частыми дождями и средней температурой около 5–6 градусов выше нуля.