Тимати: MAX скачал, но пока не пользуюсь

Российский репер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил, что неизвестные лица с украинских и латвийских номеров несколько месяцев присылают ему сообщения с просьбами за огромные деньги «захейтить» национальное приложение MAX. Вместо реакции на просьбы злоумышленников, Тимати установил MAX на свой телефон, сообщает SHOT .

По словам Тимати, неизвестные лица с иностранных номеров предлагают ему провести антирепутационную кампанию российского приложения MAX. За подобную акцию злоумышленники обещают заплатить реперу до 2 млн долларов. По актуальному курсу на 13 сентября 2025 года это примерно 168 млн 760 тыс. рублей.

Тимати также отметил, что уже успел скачать приложение MAX, но пользоваться им пока не начал.

В разговоре с журналистами Тимати отметил, что знает о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Он подчеркнул, что ни от кого не прячется и на данный момент находится в Москве.

