«Тихая охота» в Московском регионе: какие грибы можно будет найти в лесу в мае?

В связи с аномально теплой апрельской погодой в Московском регионе сезон сбора грибов начался раньше привычного. Грибники уже отправились на поиски сморчков. Миколог, грибник, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, какие еще грибы можно найти весной, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, грибной сезон в столичном регионе стартовал в начале апреля. Тогда любители "тихой охоты" могли обнаружить в лесах почти все ранние весенние грибы: сморчки, строчки и сморчковые шапочки.

Однако резкое похолодание и минусовые температуры приостановили волну сбора грибов. Вишневский подчеркнул, что она возобновится только в первых числах мая.

«После майских праздников, в середине месяца, грибники смогут найти в лесах вешенки и опята. В полях пойдут первые шампиньоны, рядовки и даже дождевики», — заключил миколог.