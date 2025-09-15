Тест или спецсигнал? «Радиостанция Судного дня» передала 2 сообщения подряд

«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения подряд. Утром 15 сентября станция вышла в эфир с перерывом всего в четыре минуты, сообщает «Царьград» .

В 09:06 по Москве в радиоэфире прозвучало первое сообщение: «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997». Спустя короткое время, всего четыре минуты, последовала новая передача: «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505».

Как правило, УВБ-76 передает сигналы гораздо реже, с интервалами в час или даже больше и обычно в виде комбинированных слов, таких как «Хрюкостяг», «Древостой», «Лесопил». В этот раз прозвучали два отдельных, почти литературных термина. Слово «Братец» сразу же напомнило многим известный фильм Алексея Балабанова.

Теперь радиолюбители и конспирологи пытаются разгадать смысл этих сообщений. Некоторые полагают, что это тест системы, другие же видят в этом специальный сигнал. Несмотря на многолетние наблюдения, официальные сведения о принадлежности или назначении этой станции отсутствуют.

Примечательно, что активность «Жужжалки» нередко совпадает с важными геополитическими событиями. Например, в прошлом году она внезапно передала слово, похожее на название опасной болезни, вскоре после инцидента с беспилотниками в Польше.