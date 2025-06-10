Территорию у университетского пруда в Дубне благоустроят

На территории университета в Дубне приступили к реализации нового проекта, посвященного уникальной площадке кампуса — территории у пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый этап — субботник. Студенты и преподаватели плечом к плечу взялись за дело — буквально раскопали тропиночную сеть, которая заросла за последние годы, убрали сухие ветки, мусор.

«Это знаковое место для университета. Это изюминка кампуса, и создание здесь комфортной, интересной среды для нашего студенчества, для наших преподавателей рассматривается как одна из первостепенных задач», — отметил и. о. ректора государственного университета «Дубна» Андрей Деникин.

На помощь пришли и городские коммунальные службы. Развитие территории университета поддержали глава Дубны Максим Тихомиров и областные народные избранники.

«Вместе с депутатами Московской областной думы Александром Орловым и Мариной Шевченко приняли участие в субботнике на территории университетского пруда, любимого места студентов и преподавателей. В этот день не только расчистили дорожки, убрали поросль, но и обсудили будущее этой территории — в рамках партийного проекта „Единой России“ проведем здесь благоустройство, установим малые архитектурные формы», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

К следующему масштабному этапу благоустройства приступят в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.