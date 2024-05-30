Территорию у новостроек на улице Транспортная в Реутове благоустроят

Выездная администрация прошла в Реутове. Жители новостроек интересовались у властей, когда проведут благоустройство территорий рядом с их домами.

Глава городского округа Филипп Науменко, его профильные заместители, депутаты Совета депутатов наукограда, представители Общественной палаты 29 мая провели встречу с жителями в формате выездной администрации. Она прошла в школе № 10 в южной части города. Рассмотрели более 100 вопросов.

Жители новостроек на улице Транспортная поинтересовались, будут ли решены вопросы в части благоустройства территории рядим с их домами. Сейчас там вытоптанное мини-поле, на котором совсем недавно посадили ели. Управляющая компания помогла навести порядок на придомовой территории. Но этого оказалось недостаточно. Активные горожане просят высадить деревья и кустарники, которые будут своеобразным щитом между проезжей частью и домами.

Специалисты администрации города просьбу жителей полностью поддержали. И сообщили: к работам приступят уже в четверг. На территории высадят кустарники.

Ирина Скоркина, жительница дома № 27 на улице Транспортная в Реутове:

«Мы подошли с вопросом озеленения территории. Состояние газона очень плохое: он высох, за ним никто не ухаживал. Администрация за этот вопрос взялась. Нам пообещали высадить кусты вдоль всего дома, чтобы оградить немного территорию от дороги».

Лилия Богданова, заместитель главы городского округа Реутов:

«Первая партия кустарников у нас будет высажена завтра. Это порядка 100 штук. Есть проблема с тем, что люди просят большие, крупные деревья. Но там проходит очень много коммуникаций, которые ограничивают возможность озеленения. Управляющая компания в настоящее время высадила много цветов, поделилась с жителями. Они высаживают, красоту наводят. Мы берем на себя обязательство озеленить хотя бы кустами. Потому что высадить деревья там мы не можем».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.