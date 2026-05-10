Территорию пруда в Люберцах могут благоустроить

В случае победы в онлайн-голосовании территорию пруда на ул. Шевченко в поселке Томилино городского округа Люберцы могут благоустроить в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На федеральном портале «Госуслуги» продолжается онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства. Оно ежегодно проводится Минстроем России по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению Президента России.

Городской округ Люберцы представлен тремя объектами: сквер у пруда на ул. Шевченко в п. Томилино (мкр. Птицефабрика, д. 25), сквер в пос. ВУГИ, Гремячевский родник в г. Дзержинский вблизи ул. Дзержинская, д. 23.

Территория для благоустройства расположена вокруг пруда на ул. Шевченко в п. Томилино. Площадь объекта составляет 0,7 га. В случае победы на территории планируется провести благоустройство: заменить покрытие, установить освещение, обустроить зоны досуга и отдыха.

Отдать свой голос можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтеров, одетых в брендированную одежду. Территория, получившая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2027 году в первоочередном порядке.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.