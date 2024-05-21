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Территорию Кореневского карьера в Люберцах обработали от клещей

Специалисты выполнили обработку против клещей территории Кореневского карьера в Люберцах. Работы были проведены на гребной базе, на пляжных зонах со стороны улиц Железнодорожная и Озерная. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

С началом весенне-летнего сезона актуальной становится проблема укусов клещей. Чтобы отдых в парках городского округа Люберцы был безопасным, ранее акарицидную обработку провели в Центральном парке, им. Лапса, в Наташинском парке, в Летнем парке, Парке Сказок, «Малаховском озере» и «Лесная опушка». А в минувшую пятницу специалисты обработали территорию Кореневского карьера.

Жителям Люберец напомнили, что сделать профилактическую прививку против клещевого вирусного энцефалита можно на базе центрального поликлинического отделения «Люберецкой районной больницы № 2» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 116, телефон: 8 (495) 503-40-10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.