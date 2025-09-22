Территорию детсада в селе Дмитровский Погост Шатуры благоустроят

С предложением благоустроить территорию, заменить окна в пищеблоке, медкабинете и физкультурном зале дошкольного учреждения в селе Дмитровский Погост выступила заведующая детским садом Дарья Александровна Орлова. Она обратилась к главе муниципального округа Шатура Николаю Прилуцкому во время работы выездной администрации в Коробовском лицее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После встречи с жителями Николай Прилуцкий выехал на место, чтобы оценить состояние детского сада.

«По состоянию садика, оформлению групп видно, что коллектив здесь работает с любовью к детям и своему учреждению», — отметил Николай Прилуцкий.

В ближайшее время будет демонтирована старая неиспользуемая веранда. На ее месте руководство детского сада планирует обустроить площадку для занятий физкультурой на свежем воздухе.

Некоторые работы по благоустройству будут выполнены в скором времени, другие — более затратные — запланированы на следующий год.

«Отремонтируем забор площадки, где гуляют самые маленькие воспитанники. Привезем грунт, чтобы разровнять и засеять территорию по периметру здания. На следующий год запланируем замену старых окон, поменяем полы в спортзале, проведем ремонт асфальта на территории», — рассказал Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.