сегодня в 18:43

Территории Орехово-Зуевского округа участвуют в голосовании за объекты для благоустройства

Стартовало Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

От Орехово-Зуевского округа в нем участвуют семь общественных территорий. Из их числа жители могут выбрать пространства, которые преобразятся в 2026 году.

На голосование выставлены парки, скверы и аллеи в разных населенных пунктах округа:

• парк культуры и отдыха в г. Орехово-Зуево;

• парк 1 Мая в г. Орехово-Зуево;

• сквер на ул. Калинина, 3А в г. Ликино-Дулёво;

• площадь Центра культуры и досуга в г. Куровское;

• сквер на ул. Юбилейной в г. Дрезна;

• аллея на ул. 2-й микрорайон (между д. 4 и д. 7) в д. Давыдово;

• сквер на ул. Центральной в пос. Верея.

Проголосовать за понравившуюся территорию может каждый житель старше 14 лет. Для этого необходимо зайти на портал «Госуслуги» и выбрать раздел «Формирование комфортной городской среды»: zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Голосование продлится до 12 июня. Территории с наибольшим количеством голосов будут благоустроены в первую очередь.

⁣Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.