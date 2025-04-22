Территории Орехово-Зуевского округа участвуют в голосовании за объекты для благоустройства
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Стартовало Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.
От Орехово-Зуевского округа в нем участвуют семь общественных территорий. Из их числа жители могут выбрать пространства, которые преобразятся в 2026 году.
На голосование выставлены парки, скверы и аллеи в разных населенных пунктах округа:
•парк культуры и отдыха в г. Орехово-Зуево;
•парк 1 Мая в г. Орехово-Зуево;
•сквер на ул. Калинина, 3А в г. Ликино-Дулёво;
•площадь Центра культуры и досуга в г. Куровское;
•сквер на ул. Юбилейной в г. Дрезна;
•аллея на ул. 2-й микрорайон (между д. 4 и д. 7) в д. Давыдово;
•сквер на ул. Центральной в пос. Верея.
Проголосовать за понравившуюся территорию может каждый житель старше 14 лет. Для этого необходимо зайти на портал «Госуслуги» и выбрать раздел «Формирование комфортной городской среды»: zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Голосование продлится до 12 июня. Территории с наибольшим количеством голосов будут благоустроены в первую очередь.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.