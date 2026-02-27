«Терпеть этот чиновничий футбол не буду»: губернатор Севастополя пришел в ярость

В Севастополе в короткие сроки не были восстановлены дома после обстрела, из-за чего люди вынуждены жить без окон и мерзнуть. Губернатора Михаила Развожаева возмутила работа ответственных лиц, которые должны были оперативно среагировать на ситуацию.

Из-за атаки ВСУ пострадали многоквартирные дома на улице Маршала Крылова — оказались выбиты стекла. Однако прошла неделя, а работы по восстановлению выполнены не были, из-за чего губернатор заявил, что пришел в ярость.

По его словам, он дал поручение быстро восстановить тепловой контур, вставить стекла и заказать новые стеклопакеты и только потом разбираться с оплатой работ. Однако люди сейчас живут с пленками и тряпками на окнах.

«Это не работа — это издевательство над здравым смыслом и над севастопольцами. Руководители УК, Департамент городского хозяйства, главы районов, муниципальные комиссии по ущербу и Департамент внутренней политики, который должен был координировать работу комиссий, отнеслись к своим обязанностям формально. Все будут наказаны», — заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что чиновники сказали ждать, ведь процесс небыстрый. При этом никто из ответственных лиц не поинтересовался, как сейчас живут люди с пленкой на окнах.

«Терпеть этот чиновничий футбол я не буду», — отметил губернатор Севастополя.

Развожаев уже поговорил с руководителем СК по Крыму и Севастополю, чтобы вместе разобраться в ситуации. Также он поручил всем ответственным лицам выехать на место и не прекращать работы, пока не будут вставлены все окна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.