«Теряем детей по глупости»: в Подмосковье призвали защитить окна блокираторами

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила с инициативой внести изменения в ГОСТ, обязав оснащать все окна блокираторами.

Соответствующее предложение, по словам Мишоновой, уже звучало несколько лет назад. Однако тогда его не рассмотрели, поскольку это повлияло бы на подорожание окон.

«Но здесь смотря как считать и что считать. В сегодняшней демографической ситуации, когда государство тратит миллиарды, чтобы поддержать и стимулировать рождаемость, мы теряем детей каждый день по глупости и по неправильному просчету», — заявила Мишонова в мессенджере MAX.

Она также призвала обязать устанавливать блокираторы всех взрослых, в чьих домах живут несовершеннолетние. По мнению Мишоновой, требование должно распространяться и на арендодателей, сдающих квартиры семьям с детьми.

