Терапевта Мытищинской больницы наградили премией «Подмосковный врач»

Награду вручил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в рамках празднования 145-летия Мытищинской больницы.

Врач-терапевт Марина Романовская в профессии с 2006 года, а если считать период обучения — более четверти века. Сначала было фельдшерское отделение медицинский колледжа, который девушка, с детства мечтавшая о медицине, окончила с красным дипломом. Это дало ей возможность сразу поступить в вуз, набрав максимальный балл на экзамене. После окончания Алтайского государственного медицинского университета Марина Романовская более 10 лет проработала терапевтом, а затем заместителем главного врача в сельской ЦРБ в Алтайском крае.

Затем судьба совершила крутой поворот — благодаря губернаторской программе «Социальная ипотека», которая реализуется в Подмосковье. В семье Романовских оба супруга — медики. Муж трудится в отделении неотложной помощи Мытищинской больницы, а для самой Романовской работа в Мытищах началась с Сухаревской поликлиники.

«Мы переехали в Мытищи в 2018 году, а в начале 2020-го грянула пандемия коронавируса.

Пришлось поработать на переднем крае. Дневали и ночевали на работе, особенно с учетом специфики территории — в санатории, расположенные поблизости, везли тех, кто должен был проходить карантин. Привозили по 200-250 человек, среди которых были дети, пациенты с хроническими заболеваниями, инвалиды. Бытовую сторону обеспечивали сотрудники санаториев, а мы осуществляли медицинский контроль. Прямых обязанностей тоже никто не отменял, как и стремительно растущей нагрузки из-за роста заболеваемости ковидом. Но человек, осознанно выбирающий профессию медика, должен быть готов к работе в экстремальных обстоятельствах», — рассказала врач-терапевт Марина Романовская.

Пациенты называют Марину Романовскую супер терапевтом, отмечая высокий профессионализм, талант диагноста, доброжелательность и умение вселить в больного веру в успех лечения. Сегодня у неё на участке в поликлинике № 2 более 2 тысяч жителей нового микрорайона, 550 из них — на диспансерном учете по сахарному диабету, астме, ХОБЛ и другим серьезным заболеваниям.

«Меры социальной поддержки — жилищные программы, профессиональные премии, дают дополнительный стимул медикам и мощный импульс развитию здравоохранения в целом. Очень помогает то, что у нас во второй поликлинике замечательный коллектив, коллеги всегда готовы поддержать, поделиться опытом. Радует отличная оснащенность нового здания поликлиники на Юбилейной, 10 Б — это дает возможность быстро уточнить диагноз и начать лечение пациента, не тратя времени на ожидание результатов обследования и хождение по другим медицинским учреждениям. Видеть, как пациент выздоравливает и возвращается к жизни — пожалуй, главная награда для людей нашей профессии!» — поделилась доктор Романовская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.