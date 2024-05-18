Терапевт рассказал об алгоритме действий на случай укуса клеща

Врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева рассказала, что при укусе клеща в первую очередь нужно его удалить, при этом стоит избежать раздавливания, сообщает газета «Вечерняя Москва».

По словам медика, важно сохранить целостность насекомого, нельзя пытаться утопить клеща в жидкостях. При удалении необходимо применять пинцет или специальные устройства.

«После извлечения насекомого нужно обработать кожу антисептиком. Если сомневаетесь в своих навыках, сразу направляйтесь в травмпункт, где клеща удалят специалисты. Если раздавить присосавшегося клеща, то риск заразиться от него инфекциями возрастает». Анна Симбирцева Врач-терапевт «Клиники Фомина»

В травмпункте медик осмотрит место укуса, подробно расспросит о том, где случилась атака клеща. Также пациенту дадут рекомендации о необходимости его исследования на инфекции и о том, нужно ли укушенному сдавать анализы или проводить профилактику болезней.