Теплосеть М-5 в Дзержинском отремонтируют до начала отопительного периода

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом городской округ Дзержинский. Он осмотрел магистральную тепловую сеть М-5, посетил многоквартирные дома и провел совещание с представителями администрации по вопросам теплоснабжения муниципалитета, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Мы сегодня работаем в Дзержинском, чтобы решить вопрос по магистральной теплосети, которая обеспечивает отоплением и горячей водой более половины городского округа — 38 тысяч человек. Эта сеть построена еще в 60-е годы прошлого века и обладает высокой степенью износа, что создает нам риски при прохождении предстоящего отопительного периода. В связи с этим мы приняли решение ввести режим повышенной готовности и в порядке ликвидации возможной чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда Московской области отремонтировать теплосеть. Ситуация находится на контроле правительства Подмосковья и главы муниципалитета. Сделаем все возможное, чтобы пройти следующую зиму без аварий и чтобы жители Дзержинска могли спать спокойно», — отметил Евгений Хромушин.

В зону обслуживания магистральной теплосети М-5 входит 121 многоквартирный дом, социальные объекты, а также предприятие оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ФЦДТ Союз». После окончания отопительного периода 2023–2024 гг. теплоэнергетики уже провели гидравлические испытания на теплосети протяженностью 3 101 м в двухтрубном исполнении, которые выявили необходимость замены поврежденного и изношенного магистрального трубопровода в целях безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2024–2025 гг.

По словам Евгения Хромушина, на этот год запланирован капитальный ремонт тепломагистрали от камеры Павильон № 1420/2 до Центральной бойлерной ДМУП «ЭКПО» города Дзержинский. Стоимость мероприятия может составить более 500 млн рублей.

Помимо этого, в Дзержинском обновят и ряд других объектов теплоснабжения. В частности, в 2024–2025 гг. специалисты проведут капитальный ремонт шести центральных тепловых пунктов по улицам Лермонтова, Лесной, Томилинской, Угрешской, Академика Жукова, а в 2025–2026 гг. модернизируют 6 участков теплосетей по улицам Шама, Академика Жукова, Дзержинской и Лермонтова.

Особый вопрос на повестке — ресурсоснабжающая организация ДМУП «ЭКСПО», обслуживающая, в том числе, тепломагистраль М-5, и находящаяся в стадии банкротства.

«Сегодня мы совместно с Газпромом проводим работу по выводу местного «ресурсника» из банкротства и организуем его штатную работу. Средства на все мероприятия, как на ремонт тепломагистрали, так и на вывод предприятия из банкротства, предусмотрены, ситуация находится под строгом контролем правительства Московской области», — добавил Евгений Хромушин.

Также Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области посетил многоквартирные дома на улице Школьной. Он отметил, что эти дома располагаются вблизи теплоэлектроцентрали, в связи с чем в МКД наблюдается повышенная температура теплоносителя. Для нормализации температурного режима по решению Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева в домах будут установлены индивидуальные пункты, а фонд капитального ремонта проведет необходимые мероприятия по замене внутренних инженерных коммуникаций.

В настоящее время в Подмосковье ведется масштабная модернизация теплоснабжающего хозяйства, которая значительно повысит качество коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населения региона. Сегодня работы по Государственной программе начаты уже в 29 муниципалитетах региона, программа затронет все городские округа. Параллельно во всех муниципалитетах проходит традиционная подготовка к осенне-зимнему периоду — планово-предупредительный ремонт котельных, гидравлические испытания на тепловых сетях и др.

«Программа модернизации теплоснабжающего хозяйства Подмосковья, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные мероприятия будут реализованы в этом году — это 158 мероприятий на общую сумму 12 млрд рублей. Они затронут 41 котельную и центральный тепловой пункт, более 180 км тепловых сетей. Цифры не окончательные, потому что сейчас мы проводим гидравлические испытания и, к примеру, участки, на которых выявятся порывы, будут дополнительно включены в Госпрограмму. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 млрд рублей, из них 218 мероприятий начнем реализовывать уже в этом году — это 137 котельных и центральных тепловых пунктов и 273 км тепловых сетей. В 2025 году обратимся к федеральным структурам за выделением средств по утвержденной нами программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», — заявил Евгений Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.