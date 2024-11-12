Тепло и снежно? Синоптик раскрыла, какая погода будет в Москве зимой

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале заявила, что зима в Москве ожидается теплее средних значений, а также более снежной. По ее словам, вторая половина ноября также не обещает заморозков — средняя суточная температура прогнозируется на 2-3 градуса выше нормы.

В этом месяце в столице также выпадут новые осадки — еще 15-17 миллиметров «сверху». Вместе с тем эксперт отметила, что в декабре и январе в Москве будет примерно на 1-3 градуса теплее, чем обычно.

«А по количеству осадков наиболее вероятен избыток осадков, в декабре некоторые модели указывают, что месячная сумма будет превышена почти на 20%», — предупредила специалист.

Позднякова также добавила, что в феврале и марте пока сохраняется только 20-30-процентная вероятность, что в столице будет дефицит осадков.

В целом по погоде модельные расчеты сохраняют положительные аномалии, указала синоптик. По ее словам, зимний сезон обещает быть теплым, а наибольшее число осадков выпадет в январе.