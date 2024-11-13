Теплее нормы: синоптик спрогнозировала аномальную зиму в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что во второй половине ноября в столице не ожидается холодов, а вся зима обещает быть аномально теплой, сообщает kp.ru.

«В декабре и январе температура в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса. В феврале и марте, судя по прогностическим моделям, сохранится положительная температурная аномалия», — сказала Позднякова.

При этом, по ее словам, ближайшие 2 месяца в столице обещают быть снежными: осадков выпадет на 20% больше, чем положено. Помимо снега, можно ожидать дожди, в том числе ледяные.

На этой неделе Гидрометцентр России обещает плюсовые температуры: до пятницы — не выше +5 градусов, а в выходные +6-7 градусов. Такая погода продержится и в начале следующей недели. По области возможны легкие заморозки до минус 1-3 градусов.

Во второй декаде декабря в Московской области стартует ежегодная акция «Покорми птиц зимой». К ней могут присоединиться все желающие.