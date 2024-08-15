Теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется преимущественно без осадков.
Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 8 — плюс 10 градусов, днем 16 августа — от плюс 22 до плюс 24. Также будет преимущественно без осадков, но ветер может усилиться порывами до 15 м/с.