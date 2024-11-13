Теплая осень способствовала увеличению турпотока в Сергиевом Посаде

Одним из наиболее популярных туристических направлений в текущем году стал Сергиев Посад, который является единственным городом Московской области, включенным в маршрут Золотого кольца. В течение 10 месяцев 2024 года туристы посещали его на 79% чаще, чем годом ранее, а в сентябре и октябре благодаря теплой погоде интерес туристов к городу увеличился в 3,5 раза, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенного массива данных с базовых станций.

Кроме жителей Московского региона в Сергиев Посад чаще всего приезжали путешественники из Ярославской области, на них приходится 16% трафика. Второе и третье места заняли туристы из Вологодской области с 10% трафика и Владимирской — с 8%. В пятерку лидеров также вошли туристы из Санкт-Петербурга и Костромской области, на них пришлось по 5% трафика.

Для более комфортных путешествий и работы привычных онлайн-сервисов без зависаний инженеры компании «МегаФон» модернизировали существующие и запустили новые базовые станции на территории Сергиево-Посадского городского округа. Теперь высокоскоростной мобильный интернет со скоростью до 200 Мбит/с доступен более чем для 200 тыс. жителей города и туристов.

Зона действия телеком-оборудования покрыла как жилые районы Сергиева Посада, так и окрестные города, деревни и села — Шабурново, Самотвино, Благовещенье, Краснозаводск, Спасс-Торбеево, Марьино, Каменки, Пузино, Хотьково, Крапивино, Ильинки и другие.

Оборудование в сельской местности поддерживает также низкочастотные диапазоны LTE‑800 (4G)иGSM‑900 (2G). Они позволяют охватить сетью с качественными мобильной и голосовой связью территорию большей площади. В результате жители округа получили возможность совершать звонки, играть в видеоигры, быстро скачивать и отправлять объемные файлы и фотографии, а также загружать и смотреть видео в лучшем качестве и без потери сигнала.