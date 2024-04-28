Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Также в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Скорость северного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 3 — плюс 5 градусов, днем 29 апреля будет плюс 19 — плюс 21. Ожидается переменная облачность без осадков.