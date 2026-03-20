Теннисисты на колясках из Подмосковья взяли два серебра в Дмитрове

Областные соревнования по теннису на колясках прошли в Дмитрове с 16 по 20 марта. В турнире участвовали 37 спортсменов из 11 регионов России, включая шестерых воспитанников семейного центра «Дмитровский», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Соревнования проходили по правилам тенниса на колясках: игрокам разрешено два отскока мяча, при этом первый должен попасть в корт, а второй может быть в зоне аута и засчитывается.

В одиночном разряде среди юниоров до 19 лет Анушервон Турсунов занял второе место. В этой же возрастной категории среди девушек серебряную медаль завоевала Анна Аксенова.

Все участники получили памятные призы. В ведомстве отметили, что такие соревнования помогают спортсменам совершенствовать мастерство, укреплять уверенность в себе и находить новых друзей и единомышленников по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.