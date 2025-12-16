Температура вырастет: Вильфанд спрогнозировал изменения климата в Москве

Вильфанд: к 2050 году в Москве может сильно поменяться климат

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 2050 году климат в Москве может измениться: температура вырастет на 1-2 градуса, сообщает «Вечерняя Москва» .

По его словам, климатом называют погодные и метеорологические характеристики, усредненные как минимум за 30 лет.

«Наиболее заметны изменения климата зимой, в холодное время года. Я часто привожу пример: средняя январская температура за два тридцатилетия повысилась на 3,1 градуса. Было –9,3, стало –6,2 градуса», — сказал синоптик.

Ученые-климатологи занимаются моделированием и представляют свои прогнозы относительно того, каким станет климат к середине и концу столетия. В настоящее время уже нет разногласий по поводу того, что климатические изменения происходят. Вполне вероятно, что через 30–50 лет климат будет существенно отличаться от текущего.

Согласно предсказаниям, сделанным в Российской академии наук и ведущих университетах, тенденция к потеплению, вероятно, сохранится до конца XXIII века.

