Температура опускалась до +0,2 градуса ночью в Подмосковье

Прошедшая ночь в Московском регионе была холодной. В подмосковной Шатуре столбики термометров опустились до плюс 0,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимум составил +2,9 градуса», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, автоматическая метеостанция в Новой Москве зафиксировала минимальную температуру в минус 0,4 градуса. При этом указанный показатель выпадает из общей картины данных, которые отметили расположенные рядом метеостанции.

Также в Волоколамском округе температура опускалась до плюс 0,6 градуса, в Солнечногорске — 0,7, в Сергиево-Посадском округе — до 0,9.