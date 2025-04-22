Телеведущая Марианна Максимовская возглавила платформу «VK Видео»

Телеведущая и журналистка Марианна Максимовская вступила в должность генерального директора платформы «VK Видео». Она будет отвечать за разработку стратегии сервиса и внедрение нового контента, сообщает пресс-служба VK.

Максимовская является автором множества успешных телевизионных проектов, которые оценили не только зрители, но и профессионалы. Также у телеведущей огромный опыт в стратегическом развитии медиаплатформ, управлении командами и продюсировании контента. Все это поможет «VK Видео» укрепить лидерство и реализовать новые проекты.

С 1991 по 2015 год Максимовская работала на ведущих телеканалах страны, затем занимала должность вице-президента, а потом и президента крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и Партнеры».

Более того, Максимовская — лауреат 8 премий ТЭФИ, премий «Золотое перо» и «Олимпия», премий имени Артема Боровика и «Телегранд». С 2007 года является членом Академии российского телевидения.