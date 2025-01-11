Телеканал «ТВ Центр» могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ*
Суд принял к рассмотрению дело о пропаганде ЛГБТ* на ТВЦ
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Таганский суд Москвы принял к рассмотрению дело о пропаганде ЛГБТ* на телеканале ТВЦ, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на картотеку судебных дел, где зарегистрирован соответствующий материал в отношении АО «ТВ Центр».
Телекомпанию могут оштрафовать до 4 млн рублей или приостановить деятельности до 90 суток.
Решение о времени судебного заседания судом пока не принято, сказано в публикации.
Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к некоторым интернет-ресурсам из-за пропаганды ЛГБТ*
* признано экстремистским и запрещено в РФ