Телеканал «ТВ Центр» могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ*

Суд принял к рассмотрению дело о пропаганде ЛГБТ* на ТВЦ

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению дело о пропаганде ЛГБТ* на телеканале ТВЦ, сообщает ТАСС .

Агентство ссылается на картотеку судебных дел, где зарегистрирован соответствующий материал в отношении АО «ТВ Центр».

Телекомпанию могут оштрафовать до 4 млн рублей или приостановить деятельности до 90 суток.

Решение о времени судебного заседания судом пока не принято, сказано в публикации.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к некоторым интернет-ресурсам из-за пропаганды ЛГБТ*

* признано экстремистским и запрещено в РФ