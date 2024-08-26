Павлово-Посадский телеканал «Радуга» отметили призами в конкурсе «Спортивное Подмосковье»

сегодня в 11:45

Команда телеканала «Радуга» из Павловского Посада приняла участие в областных соревнованиях «Журналиада 2024», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

24 августа в деревне Вялки (Раменский округ), в культурно-развлекательном центре «Нахимов», прошла 12-я Журналиада Подмосковья.

На церемонии открытия сюжеты журналистов телеканала были отмечены почетными грамотами и призами за победные места в конкурсе «Спортивное Подмосковье».

Традиционно соревнования проводятся Союзом журналистов Подмосковья при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области, которое выделило кубки и призы для конкурсантов. В программе соревнований 6 видов упражнений: перетягивание каната, эстафета, разборка и сборка автомата, дартс, скалодром и стрельба в тире.

В торжественном открытии соревнований приняли участие председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова. В рамках соревнований прошло награждение лауреатов 10-го журналистского конкурса «Спортивное Подмосковье», в числе которых более 40 журналистов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.