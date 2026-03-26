Осеевский: Telegram по трафику в России умирает прямо сейчас

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что мессенджер Telegram по трафику «умирает прямо сейчас». По его словам, в WhatsApp* трафика не существует вовсе, сообщает ТАСС .

«WhatsApp* умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», — заявил Осеевский во время съезда РСПП.

Он подчеркнул, что зарубежные мессенджеры в стране никому не интересны. Что касается отечественного сервиса MAX, то его трафик растет быстрыми темпами.

В России с февраля замедляют Telegram — мессенджер нарушает российское законодательство. Замедление YouTube в стране началось в июле 2024 года. Роскомнадзор также объяснял меры нарушениями российского законодательства со стороны сервиса.

* Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

