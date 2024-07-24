Telegram отключил монетизацию для российских каналов через пять дней

Авторы российских Telegram-каналов не могут зайти в подраздел монетизации через раздел статистики, пишет ТАСС .

Пять дней назад владельцы российских Telegram-каналов заметили раздел с функцией монетизации в кабинете статистики. При этом о внедрении новой функции официально не объявлялось.

Монетизацию можно было подключить во вкладке «Статистика». Если на устройстве пользователя такого раздела еще нет, то необходимо обновить приложение.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер продолжит расширяться ускоренными темпами. С этой целью были выпущены облигации на сумму 330 млн долларов.