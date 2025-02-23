Telegraf: после окончания конфликта на Украине будет две волны эмиграции

Как пишет местное издание Telegraf, первая волна стартует сразу после завершения СВО. Из страны начнут бежать мужчины, но также прогнозируется и возвращение около 2 млн беженцев, которые переехали раньше.

Вторая волна будет, если Украину примут в ЕС. Данное решение откроет гражданам страны границы, и они поедут в другие европейские государства. Численность второй волны, по мнению издания, будет напрямую зависеть от размеров зарплат на Украине.

Из страны от мобилизации на сегодняшний день сбежали свыше 1 млн украинцев.