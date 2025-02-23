Telegraf: после окончания конфликта на Украине будет две волны эмиграции
Украину ждет две волны эмиграции после завершения российской специальной военной операции, сообщает РЕН ТВ.
Как пишет местное издание Telegraf, первая волна стартует сразу после завершения СВО. Из страны начнут бежать мужчины, но также прогнозируется и возвращение около 2 млн беженцев, которые переехали раньше.
Вторая волна будет, если Украину примут в ЕС. Данное решение откроет гражданам страны границы, и они поедут в другие европейские государства. Численность второй волны, по мнению издания, будет напрямую зависеть от размеров зарплат на Украине.
Из страны от мобилизации на сегодняшний день сбежали свыше 1 млн украинцев.