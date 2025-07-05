ИТ-соревнование Tender Hack удостоилось премии «Хакатоны России»

ИТ-турнир Tender Hack, проводимый департаментом города Москвы по конкурентной политике и направленный на поиск решений для модернизации функционала и онлайн-процессов Портала поставщиков, удостоился национальной премии «Хакатоны России». Премия была вручена 4 июля в номинации «Лучший хакатон для развития одного ИТ-продукта», сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В этом году состоялось уже два турнира, участие в которых приняли более 160 человек в составе 48 команд из шести российских городов: Москвы, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Улан-Удэ и Новосибирска

«Наградой была отмечена серия хакатонов Tender Hack, которую мы провели в 2024 году. Всего за прошлый год состоялось 6 турниров, в рамках которых участники разрабатывали решения, призванные сделать портал поставщиков — площадку для госзакупок малого объема — еще более удобной для пользователей. Например, были предложены прототип сервиса для мониторинга котировочных сессий, варианты маскота — интеллектуального помощника и фирменного узнаваемого персонажа для портала, способ заключения контрактов по куар-коду, а также система автоматического определения категории и характеристик продукции в каталоге и другие возможные решения по улучшению платформы», — уточнил Пуртов.

Хакатон Tender Hack позволяет как молодым, так и опытным специалистам применить свои знания в работе над актуальной задачей по развитию Портала поставщиков, а также повысить привлекательность и удобство площадки для заказчиков и предпринимателей. Формат дает возможность тестировать различные гипотезы и находить нестандартные подходы для решения поставленной задачи в сжатые сроки. Участие в хакатонебесплатное, ознакомиться с правилами соревнований можно на сайте.

ХакатонTender Hack проводится с 2020 года и объединяет ИТ-специалистов со всей страны.

Национальная премия «Хакатоны России» — ежегодное мероприятие, объединяющее профессионалов в сфере организации ИТ-соревнований для обмена опытом, демонстрации возможностей хакатонов и поощрения лучших практик в этой области. Конкурс способствует развитию технологического творчества и инноваций.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,1 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Для поддержки пользователей открываются представительства в субъектах Российской Федерации. В них специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на сайте.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».