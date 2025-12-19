Телефонный Дед Мороз: в России заработал уникальный праздничный сервис

Дети в России могут позвонить Деду Морозу: Т-Банк представил телефонного зимнего волшебника, работающего на основе искусственного интеллекта, сообщает Сноб .

Дедушка спрашивает ребят о любимых занятиях, хобби и, конечно, новогодних желаниях, а по завершении звонка родители могут получить от него полезные советы по подаркам: им направляют краткий пересказ разговора.

Поговорить с зимним волшебником можно, набрав 8-993-368-01-76. Телефонная линия будет доступна до 16 января 2026 года.

В 2025 году команда разработчиков улучшила функциональность голосового ассистента. Теперь он лучше понимает речь, быстрее выдает ответы и обеспечивает сохранение беседы даже при наличии шумов. Система адекватно обрабатывает прерывания и конкретизирует ответы, предоставляемые пользователю. Впервые она заработала в декабре 2024 года.

Эти улучшения стали возможны благодаря применению языковой модели T-Pro и обновленного голосового механизма, разработанных AI-центром компании.

