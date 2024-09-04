Tele2 стал T2: новый нейминг без реальных изменений не сработает

Смена названия с Tele2 на T2 — это шаг, который может как вывести компанию на новый уровень, так и создать определенные риски. В любом случае от мобильного оператора стоит ожидать изменений в стиле всей рекламной продукции Т2, сообщили РИАМО маркетолог, основатель агентства Globalno.pro Антон Глоба и пиарщик, эксперт в области коммуникаций с общественностью Роман Масленников.

Новое имя T2: реальные или косметические изменения

T2 — это имя, которое звучит лаконично, современно и легко запоминается. Такой нейминг особенно привлекателен для молодежной аудитории, которая ценит простоту и технологичность, считает маркетолог Глоба.

Он отметил, что это хорошее решение с точки зрения глобальных амбиций, T2 звучит универсально и не привязано к конкретной географии.

«Однако важно помнить, что успешное имя — это не просто короткое и звучное слово. Это целостная концепция, которая должна подкрепляться сильной коммуникацией и качественным продуктом. Если за сменой названия не последуют реальные изменения или улучшения, то клиенты могут воспринять это как пустую формальность. Здесь критично правильно донести до аудитории, что новый бренд — это не просто косметическое изменение, а отражение эволюции компании», — прокомментировал Глоба.

По его словам, главное, чтобы эти изменения не вызвали путаницы у клиентов, ведь «Т» нынче в моде (недавно банк «Тинькофф» изменил имя на Т-Банк — ред.).

На российский мобильный рынок пришел «Терминатор»

Как предположил пиарщик, специалист в области коммуникаций Роман Масленников, любые перемены в названии, в логотипе или даже в ключевом слогане — это всегда желание расширить целевую аудиторию, поэтому можно смело ждать изменений в стиле всей рекламной продукции Т2.

«Возможно, кто-то из маркетологов Т2 проанализировал рынок, и стало понятно, как можно захватить большую долю рынка. Возможно, у Tele2 дела шли плохо и было принято непростое решение — изменить все, начиная с названия. Если мы имеем дело со вторым „грустным“ вариантом, то Т2 будет стараться выглядеть как будто бы новой компанией. Если мы имеем дело с первым вариантом, то просто принято решение расширить аудиторию и перемены будут в духе перехода Сбербанка на Сбер, то есть немного поменяется стиль и все», — уточнил эксперт.

Он обратил внимание на еще один нюанс: Т2 у определенного количества людей вызовет ассоциации со знаменитым терминатором Т2, что может добавить компании флера узнаваемости.

«Такие вещи считываются аудиторией в первую очередь на уровне подсознания. Может быть, маркетологи Tele2 тоже не осознали, что переназвали свою компанию вслед за кибернетическим организмом из кинофильма», — заключил специалист.