Технологии и сервисы Сбера будут доступны посетителям Международного пресс-центра

Технологии и сервисы Сбера будут доступны всем посетителям Международного пресс-центра, организованного для освещения 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба банка.

В Москве открыта уникальная медиаплощадка для журналистов — Международный пресс-центр для освещения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В пресс-центре работает интерактивный стенд Сбера с банковскими услугами и искусственным интеллектом. Здесь каждый из гостей сможет оформить карту, обменять валюту по расширенному перечню (16 видов), снять или внести наличные по карте «Мир», приобрести монеты из драгоценных металлов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, мерч и умные устройства Sber.

Посетители смогут ознакомиться на сенсорном экране с возрождёнными шедеврами живописи: нейросеть Сбера Kandinsky помогла восстановить образы живописных полотен Репина, Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко и других мастеров, утраченных во время Великой Отечественной войны. Также гости с помощью искусственного интеллекта смогут сами создать картину и видео в разных стилях по текстовому описанию. Достаточно подсказать нейросети Kandinsky идею — и она нарисует изображение или смонтирует ролик.

Кроме того, на стенде Сбера посетители пресс-центра узнают про возможности нейросетевой модели GigaChat 2.0. Она ещё лучше понимает контекст и отвечает на сложные вопросы по математике, истории, медицине или юриспруденции. Улучшенная нейросеть способна «слышать» аудиофайлы и голосовые сообщения, изображения, видео и документы. Достаточно загрузить ссылки на нужные материалы — и GigaChat 2.0 извлечет важную информацию. Еще модель отлично редактирует тексты, пишет музыку и создает картинки. На интерактивной ТВ-панели будет транслироваться интерактивный ролик с обучающими примерами.

Международный пресс-центр (МПЦ) — ключевая площадка для освещения юбилейных торжеств, посвященных 80-й годовщине великой Победы. Это технологичное, многофункциональное и мультиформатное пространство в исторических стенах памятника архитектуры федерального значения в центре российской столицы, созданное для обеспечения представителей национальных и мировых медиа всем необходимым для эффективной и комфортной работы. МПЦ занимает все уровни Центрального выставочного зала «Манеж» и готов принять единомоментно свыше 2,5 тыс. аккредитованных российских и зарубежных журналистов, а также обеспечивающего персонала.