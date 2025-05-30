Технологический бизнес получит поддержку и продвижение на конкурсе «Знай наших»

В конкурсе растущих российских брендов «Знай наших» несколько лидеров в каждой номинации, включая «Информационные технологии» и «Высокие технологии», получат уникальные призы не только от партнеров номинаций, но и от общих спонсоров. Победителей ждет поддержка, охватывающая деловые связи, образовательный рост, продвижение бренда и стратегическое партнерство, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Компании в сфере высоких технологий в числе тех, кто может получить доступ к ключевым отраслевым площадкам и медиаресурсам: заявить о себе на всю страну. Для ИТ-разработчиков особенно ценна образовательная и экспертная поддержка — от защиты интеллектуальной собственности до помощи в сертификации и выходе на новые рынки», — заявил главный управляющий директор, главный стратег ВЭБ.РФ, замдиректора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич.

Он добавил, что лучшие участники смогут войти в профессиональные сообщества, получить доступ к деловым контактам и запустить совместные проекты с лидерами индустрии.

Так, победители номинации «Высокие технологии» получат доступ к ключевым площадкам крупных компаний. Например, РЖД разместит их стенд на выставке «PRO//Движение.Экспо» и упомянет в журнале «Комфортная жизнь в движении». Фонд Росконгресс обеспечит бесплатное участие в крупнейших деловых мероприятиях страны.

Победители номинации «Информационные технологии» получат призы для образования и профессионального развития. Кроме того, призеры конкурса смогут рассчитывать на включение в деловые сообщества и совместные проекты. Например, «Деловая Россия» приглашает основателей топ-5 брендов в Генеральный совет организации, что открывает доступ к ключевым деловым контактам и ресурсам.

Конкурс «Знай наших» стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина. За два сезона на проект поступило 17 тыс. заявок. В 2025 году объявлено 5 основных номинаций и несколько специальных. Всего на третий сезон конкурса заявили о себе более 12,5 тыс. брендов. Регионами-лидерами по числу заявок стали Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Москва и Мордовия.

Для участия необходимо до 1 июня зарегистрироваться на сайте знайнаших.аси.рф, выбрать номинацию и рассказать о своем продукте. Церемония награждения пройдет 17 июля в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве.