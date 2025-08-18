«Техноград» на ВДНХ начинает набор на бесплатные курсы по 3 направлениям

В «Технограде» на ВДНХ пройдут курсы по ИИ, продакт-менеджменту и аналитике

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ открыл набор заявок на бесплатные двухмесячные курсы. Студенты будут изучать искусственный интеллект в бизнесе, продакт-менеджмент и аналитику данных, сообщается на сайте мэра Москвы.

Старт занятий запланирован на октябрь, завершатся курсы в декабре. Чтобы попасть на обучение, нужно заполнить анкету и приложить к ней видеовизитку длительностью 60 секунд. В ней нужно рассказать о себе, своем опыте, образовании и объяснить, почему это обучение важно для человека. Заявки принимают до 5 октября. На каждый поток примут по 35 человек.

На курсе «ИИ для бизнеса», состоящем из шести модулей, будут изучать возможности современных технологий. Ученики смогут генерировать тексты, картины, презентации, видео, музыку, переводить с иностранного языка и синтезировать речь. В том числе студенты разберутся в юридических аспектах использования нейросетей.

Курс «Основы продакт-менеджмента» подойдут для тех, кто хочет освоить новую профессию. На уроках участникам расскажут о ней простым языком. Студенты научатся определять целевую аудиторию, изучат методы управления проектами, ключевую метрику и продуктовую аналитику.

«Аналитика данных» — это курс для подготовки специалистов, которые собирают, изучают и обрабатывают информацию. Студенты научатся языкам программирования SQL и Python, познакомятся с онлайн-сервисом по работе с электронными таблицами, методами маркетинговых исследований.

Финал обучения пройдет в виде продактона. Участники разделятся на команды и подготовят свои проекты, которые презентуют экспертам. За успешно пройденные курсы вручат сертификаты.