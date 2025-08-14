Технику и экипировку передали из Ленинского округа бойцам Запорожского направления

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и представители местного Совета депутатов встретились с видновчанином — командиром штурмового взвода с позывным «Кардан», и передали бойцам 42-й Евпаторийской мотострелковой дивизии очередную партию помощи, в числе которой — мотоциклы, генераторы, специальная экипировка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По запросу наших ребят собрали для них 50 пончо-плащей, которые защитят от тепловизоров, столько же футболок из хлопка, а также 2 единицы маневренной техники — кроссовые мотоциклы, предназначенные для оперативного реагирования на меняющуюся обстановку на поле боя и спасения жизни раненых», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Он уточнил, что сбор помощи проводился на базе общественной приемной партии «Единая Россия», а мотоциклы приобрели депутаты Ленинского округа на личные средства. В подготовке техники к эксплуатации помогали местные мотогонщики. Кроме того, на линию фронта также поедут два полноприводных автомобиля «Нива», которые приобрели сами бойцы, и собранные жителями медикаменты, инструменты и подарки от детей.

«Сбор необходимого для выполнения боевых задач на передовой не прекращается ни на день. В этом важном деле участвуют и предприниматели Ленинского округа, и жители. Поддержка военнослужащих — это приоритетная задача, и мы будем продолжать оказывать помощь», — отметил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.