Технические проблемы: осенний дебют складного iPhone оказался под угрозой

Разработка первого складного iPhone и его подготовка к массовому производству уперлась в технические проблемы, грозящие вызвать отсрочку рыночного дебюта, пишет издание Nikkei Asian Review .

Речь идет именно о технических сложностях, а не дефиците компонентов и проблемах в их изготовлении. Согласно оценкам источников, если до конца апреля или начала мая специалисты Apple и подрядчики не найдут решения для текущих проблем, старт массового производства первого складного iPhone может быть отложен на несколько месяцев. Ряд поставщиков компонентов для «яблочной» новинки уже проинформирован о возможности такого развития событий.

Положение дел усугубляется тем, что Apple решила отложила выпуск традиционных моделей iPhone на начало следующего года, чтобы сосредоточиться на презентации своего флагманского устройства. Если складной смартфон не выйдет осенью 2026 года, это может негативно сказаться на репутации корпорации.

На подготовку складного iPhone к серийному производству потребовалось больше времени, чем ожидалось. Выход каждого нового поколения iPhone включает многоэтапное тестирование, в ходе которого выпускаются тысячи предсерийных моделей для отработки технологий массового производства и улучшения компонентов.

С 1 апреля в России перестало работать пополнение Apple ID с мобильного телефона. Депутат Госдумы Виталий Милонов, пользующийся iPhone, заявил, что огорчен случившимся, но понимает причину запрета.

