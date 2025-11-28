Технадзор Подмосковья контролирует работы по обновлению университета Мелитополя

сегодня в 19:20

Под контролем Управления технадзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, проходит модернизация Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мелитопольский государственный университет». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

МелГУ — ведущий вуз Запорожской области, где сегодня обучается более 15 тыс. студентов.

В рамках масштабной программы модернизации учебные корпуса, студенческие общежития, столовые и спортивные залы проходят комплексную реконструкцию: от полной замены инженерных коммуникаций до современного переоснащения помещений внутри зданий.

Основные направления работ включают:

усиление конструкций фундамента

обновление крыш и перекрытий

капитальный ремонт внутреннего пространства

реставрацию фасадов.

На объектах проводится частичная перепланировка помещений, обновление водоснабжения и теплоснабжения, установка современных систем видеонаблюдения, противопожарной защиты и дымоудаления. Для создания современного уровня образовательного процесса корпуса оснащаются новой мебелью, компьютерами и оргтехникой.

Комфортную среду для студентов создает и прилегающая территория, где проводится комплексное благоустройство:

обновляется плитка;

высаживаются зеленые насаждения;

оборудуются удобные зоны отдыха.

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта осуществляют мониторинг объектов, обеспечивая надлежащее качество выполняемых мероприятий и своевременное устранение выявленных замечаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.