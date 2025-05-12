Техколледж «Логос» в Боровске ждет абитуриентов на день открытых дверей 16 мая

16 мая пройдет день открытых дверей технического колледжа «Логос» в Калужской области по адресу: г. Боровск, мкр. Роща, ул. Колхозная, 1а (здание гостиницы «Дом паломника»). Гости познакомятся с преподавателями, узнают о специальностях, на которые откроется набор, увидят фильм об идее и целях создания учебной организации, а также отправятся на экскурсию в Свято-Пафнутиев Боровский монастырь, при котором с 1 сентября начнется обучение студентов колледжа, сообщила пресс-службаАНО «Национальные приоритеты».

«Благодаря активному участию общины монастыря современное техническое образование здесь будет сочетаться с духовно-нравственным развитием студентов», — отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Образовательные программы «Логоса» ориентированы на подготовку востребованных технических специалистов для ключевых предприятий региона, в числе которых АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», АО «Обнинское научно-производственное предприятие „Технология им. А. Г. Ромашина“, ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский радиологический центр“.

Прием заявлений начнется 1 июня и продлится до 25 августа. На первый курс в новом учебном году планируется набрать 90 человек, обучение будет бесплатным. Набор откроется по шести направлениям: «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов», «Радиотехнические информационные системы», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

В колледже будут реализованы образовательные программы «Профессионалитета», поэтому особое внимание в учебном плане будет уделяться практике: под кураторством наставников — действующих сотрудников предприятий-партнеров студенты научатся применять полученные знания в работе на профильных производствах. Лаборатории и мастерские оснастят высокотехнологичным оборудованием для обучения, в педагогический состав войдут более 20 опытных преподавателей.

«День открытых дверей — это визитная карточка колледжа. Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства колледжа, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития. Мы приглашаем будущих абитуриентов и их родителей посетить наш день открытых дверей, который состоится 16 мая. Это уникальная возможность познакомиться с преподавателями, посетить будущий колледж в формате виртуального тура, узнать о наших программах и задать все интересующие вопросы», — сказала исполнительный директор технического колледжа «Логос» Наталья Криволуцкая.

На дне открытых дверей абитуриенты узнают о перспективах трудоустройства после колледжа, о том, как происходит отбор на специальности, о размере стипендий для студентов, об инфраструктуре строящегося колледжа, в том числе и об общежитии. Также в программе мероприятия — экскурсия в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь и приветственное слово настоятеля.

Миссия колледжа — воспитание поколения, которому можно доверить ключи от будущего.

Чтобы потенциальные студенты и их родители узнали о миссии и уникальных особенностях Технического колледжа «Логос», прониклись его целями и принципами, в ходе дня открытых дверей будет организован показ фильма, в котором основатели и партнеры «Логоса» рассказывают о современном профессиональном образовании и причинах создания уникального учебного учреждения в месте, где традиции духовного развития сочетаются с передовыми технологиями. Посмотреть фильм о колледже можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Oj4wYb2QU47w1w.

Подробнее о федпроекте «Профессионалитет», учебных заведениях и ведущих компаниях-участниках можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же можно найти информацию о колледжах в интересующем регионе, востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.