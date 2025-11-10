Театральная студия из Жуковского победила на фестивале «Театральная завалинка»

Фестиваль, зародившийся в Жуковском, проходил уже в 32-й раз. В отборочном туре приняли участие 192 любительских театральных коллектива из 47 регионов России, в финал вышли 20 коллективов из 20 регионов.

В течение недели театральные коллективы соревновались в конкурсах спектаклей, актерского мастерства, художественного слова, афиш и фотоконкурсе.

В этот раз фестиваль был посвящен защитникам Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Молодежный театр «ШЭСТ» из Жуковского стал лауреатом конкурса за спектакль «Гений» по пьесе Владимира Синакевича и Вениамина Сквирского.

Лауреатами также стали: Театр-студия «Театралика» МАУДО «ДЮЦ Фрунзенского района г. Саратова», из Саратова за спектакль «Белый пароход» по повести Чингиза Айтматова,

Народный театр «Карусель („КС“) из Омска за спектакль „Ос (ч) ень хочется тепла“ — авторский спектакль режиссера и актеров театра, Театр-студия „Гастион“ ФГБОУ ВО „Курский государственный университет“ из Курска за спектакль „Мертвые души?“ по одноименной повести Н. В. Гоголя и „Лествицы“ Иоанна Лествичника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.