Театр балета из Можайского округа взял три призовых места на областном конкурсе

Театр балета «Грация» показал выдающийся результат, завоевав сразу несколько наград высшего достоинства. В напряженной конкурсной борьбе юные артисты из Можайска продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе.

Коллектив стал лауреатом II степени в номинации «Авторские постановки на основе классического танца. Малая форма», лауреатом III степени — в номинации «Классическое наследие. Ансамбль», лауреатом III степени — в номинации «Классическое наследие. Солисты и отдельные исполнители» и дипломантом I степени — в номинации «Авторские постановки на основе классического танца. Ансамбль».

Этот впечатляющий успех — результат огромного труда как самих воспитанников, так и их наставников. За всеми победами стоит кропотливая работа балетмейстеров: заслуженного работника культуры Московской области Светланы Савиной и Ксении Аббазовой. Их профессионализм, преданность искусству и умение раскрыть талант каждого ребенка вновь подтвердили высокий уровень можайской школы классического танца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.