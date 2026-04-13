Татуированные полуголые женщины рядом с детьми: люди осудили фестиваль в Шерешеге

На фестивале «ГрелкаФест» в Кузбассе пьяные туристы и полуголые татуированные женщины веселились рядом с детьми. На это обратил внимание инструктор горнолыжного курорта Шерегеш Дмитрий Кочергин, сообщает NGS42.RU .

Мужчина рассказал, что на фестиваль в том числе приезжают семьи с детьми. Несовершеннолетние видят пьяных взрослых, которые, катаясь на склонах, травмируются. Кроме того, дети веселятся рядом с татуированными женщинами в вызывающих нарядах и с наручниками.

По мнению Кочергина, это подает плохой пример подрастающему поколению. Он отметил, что мероприятие вместо приобщения к спорту «приобщает к разгульному образу жизни». Инструктор удивился, что фестиваль подобного формата к тому же поддерживается министерством туризма Кемеровской области.

Некоторые пользователи Сети встали на сторону инструктора и раскритиковали организаторов мероприятия. Они считают, что фестивалю нужна маркировка 18+. Нашли и те, кто не поддержал Кочергина. По их словам, родители сами виноваты, что отправились на «ГрелкаФест» с детьми.

Ранее два инструктора из Шерегеша напали на приезжего тренера по лыжам. Один из них продемонстрировал кобуру с оружием и потребовал от потерпевшего крупную денежную сумму.

