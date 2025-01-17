Тату или камуфляж: эксперт рассказала, как лучше всего маскировать шрамы

Эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани заявила, что существует несколько безопасных способов скрыть от посторонних глаз повреждения на теле человека: например, татуировка или камуфляж, сообщает «ФедералПресс» .

«Выбор между татуировкой на месте шрама и его камуфляжем зависит от предпочтений человека, от конкретной ситуации. Тем, кто ищет более натуральный и менее заметный способ скрыть шрам, я рекомендую камуфляж», — сказала специалист.

По ее словам, камуфляж способен создать практический незаметный, нейтральный вид рубца. Татуировка, в свою очередь, подойдет тем, кто стремится самовыразиться, зафиксировать свой опыт или создать из шрама произведение искусства.

При этом у тату есть свои недостатки: они привлекают внимание, особенно яркие или цветные. При наличии татуировки на открытой части тела придется быть готовым к вопросам и взглядам.