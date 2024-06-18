Татьяна Витушева обсудила благоустройство Истры с министром Хайкиным

В ходе совещания с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным глава городского округа Истра Татьяна Витушева обсудила благоустройство сразу 3-х территорий для отдыха: будущего сквера в Бужарово, пляжной зоны в Дедовске, на берегу реки Поповка в районе СНТ «Гидропроект», а также сквера в Глебовском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Бужарово участвовало во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для дальнейшего благоустройства. Эта территория лишь немногим уступила пляжной зоне на берегу реки Поповка — жители отдали 6 165 голосов за этот объект.

«Раз местные жители проявили высокую активность, то проект должен быть реализован. Со своей стороны сделаем все возможное, что бы он — сквер, площадью 1,2 га, в районе д. № 5 на Центральной — также попал в госпрограмму на 2025 год», — сказала Витушева.

Абсолютный же лидер голосования — пляжная зона на берегу реки Поповка в районе СНТ «Гидропроект». В 2025 году, также благодаря активности жителей в голосовании, в городском округе Истра появится еще одна, уже вторая благоустроенная за 3 последних года муниципальная пляжная зона.

«Проект стал победителем, а потому новую будущую пляжную зону также наполним всеми необходимыми элементами», — отметила глава округа.

В поселке Глебовский, а в данный момент здесь проживают свыше 12 тыс. чел, в соответствии с нормативами, предусмотренными Министерством благоустройства, также требуется своя парковая территория.

И она появится. Сквер, площадью 1 га, будет благоустроен возле детского сада № 32 «Сказка». В этом году начнется работа по проектированию, а завершение строительно-монтажных работ — в 2025 году.

«Отмечу, проектирование и реализация проектов будет проводиться за счет средств не только муниципального, но и регионального бюджетов», — добавила Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.