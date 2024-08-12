Татьяна Москалькова посетила Клин и встретилась с беженцами из Курска

В Клин приехала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Вместе с омбудсменом Подмосковья Ириной Фаевской и главой городского округа Клин Аленой Сокольской она проведала жителей Курского приграничья и узнала, какая требуется помощь, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Клинском лагере «Звонкие голоса» сейчас разместились 130 курян. Даже не скажешь что «уезжали из дома налегке», нет. Убегали, спасались, спешно вывозили из-под обстрелов детей. Самых маленьких — 10 месяцев и постарше, до 17 лет. Сейчас похолодало и у них даже нет с собой теплых вещей. Но в перечне вопросов к решению — это один из самых несложных, уверена Алена Сокольская.

«Сейчас важно подумать на несколько шагов вперед. Детям сейчас уже надо готовится к школе, им за парты садится через 2-3 недели. Еще более важный вопрос — воссоединение семей и возможность трудоустройства в Клину», — говорит Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

По ее словам, нескольким семьям уже сейчас муниципалитет помогает соединиться (эвакуировали только мам с детьми) и помочь найти работу в муниципальных структур ах — городском хозяйстве, образовании и системе ЖКХ.

Татьяна Москалькова сегодня тоже буквально в ручном режиме, через звонки Министру по чрезвычайным ситуациям России решала вопросы помощи семьям с прибытием на территорию нашего Подмосковья.

«Вся страна любит вас, переживает за вас и хочет помочь… Я сегодня здесь, в Клину, чтобы помочь в решении насущных вопросов и попытаться решить на федеральном уровне то, что требует внимания высшего руководства страны, » — сказала Татьяна Москалькова.

Подмосковье первым среди регионов России предоставило кров и помощь жителям Курской области.

Московская область приняла 424 человека, из них половина принята и окружена заботой в городском округе Клин — в лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт».

Принять и разместить -это только начало работы. Нашему округу эта задача по плечу. Мы знаем, понимаем и умеем дарить свое сердце, добро и помощь тем, кому они очень нужны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил эвакуированных из Курской области жителей. Их разместили в детских лагерях и интернате. В регион приехали 424 человека, среди которых 330 детей.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. <…> Постараемся всем помочь», — сказал Воробьев.