Татьяна Лазарева* заочно получила 7 лет колонии в России

Мировой суд признал телеведущую Татьяну Лазареву* виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. С учетом предыдущего дела об оправдании терроризма ее заочно приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее на женщину возбудили дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). В октябре 2025 года районный суд уже выносил ей заочный приговор по данной статье. По апелляционному представлению прокуратуры приговор отменили, дело рассмотрели заново. Уголовный процесс шел в отсутствие подсудимой. Сама она находится в розыске.

По данным следствия, Лазарева* дважды в течение года была оштрафована за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Но она продолжила размещать контент без специальной плашки.

Также ранее телеведущая была заочно осуждена по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев.

С учетом позиции гособвинителя по совокупности приговоров Лазаревой* назначено окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также ее лишили права заниматься администрированием сайтов на срок 4 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

* Внесена Минюстом России в список иностранных агентов, Росфинмониторингом — в реестр террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.