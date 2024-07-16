ТАСС создаст новое информагентство, интегрированное с Госуслугами

сегодня в 14:11

Новостной агрегатор СМИ2 совместно с ТАСС работает над созданием проекта информационного агентства «В РФ», в которые намерены также внедрить госсайты. О проекте рассказал замгендиректора ТАСС Андрей Соколов на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщает «ГлагоL» .

Новостной блок регионов «В РФ» разместят на всех страницах сайта ТАСС и СМИ2. Благодаря такому ходу региональные медиа станут читать больше людей, отметили на КИФ.

Кроме того, в новое информагентство будут интегрированы Госуслуги, официальные региональные сайты и другие госпорталы.

Гендиректор СМИ2 Юрий Белоусов указал, что благодаря «В РФ» появится информационное пространство государства, где каждый инфоповод найдет свою аудиторию. Также региональные СМИ, пользуясь инструментами аналитики нового агентства, смогут лучше узнать интересы своих читателей.